Сообщается, что адвокаты Трампа подали иск в новой редакции. Из документа убрали утверждения о том, что сотрудники избирательной комиссии нарушили конституционные права штаба действующего президента, так как якобы ограничили возможность их наблюдателей следить за подсчетом голосов.
Ранее Трамп и его адвокат Руди Джулиани неоднократно заявляли, что более 600 тысяч голосов, поданных в Филадельфии и Питсбурге, следует признать недействительными именно по этой причине.
В новой версии иска указано, что республиканцы оказались в невыгодном положении, так как в некоторых округах, склоняющихся в пользу демократов, было позволено голосовавшим исправлять ошибки в бюллетенях, отправленных по почте. Ранее представители округов заявляли, что это могло повлиять лишь на малую часть голосов.
«Сейчас говорим только о горстке бюллетеней. Они абсолютно никак не повлияют на общий итог или на победу Джо Байдена над Дональдом Трампом», — заявил адвокат Клифф Левин, представляющий интересы Демократической партии.
В ответ на действия штаба президента, представительница Демпартии Кэти Буквар подала заявление в суд и повторила просьбу отклонить иск Трампа.
Ранее апелляционный суд уже отклонил иск Республиканской партии с требованием признать недействительными 10 тысяч голосов, пришедших из Пенсильвании с опозданием.
Выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден набрал голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.