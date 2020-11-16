Штаб президента США Дональда Трампа отказался от части требований по иску, направленному на оспаривание результатов президентских выборов. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Washington Post

Сообщается, что адвокаты Трампа подали иск в новой редакции. Из документа убрали утверждения о том, что сотрудники избирательной комиссии нарушили конституционные права штаба действующего президента, так как якобы ограничили возможность их наблюдателей следить за подсчетом голосов.

Ранее Трамп и его адвокат Руди Джулиани неоднократно заявляли, что более 600 тысяч голосов, поданных в Филадельфии и Питсбурге, следует признать недействительными именно по этой причине.

Трамп-2024: президент США готов уйти, но он вернется © AP, Alex Brandon

«Сейчас говорим только о горстке бюллетеней. Они абсолютно никак не повлияют на общий итог или на победу Джо Байдена над Дональдом Трампом», — заявил адвокат Клифф Левин, представляющий интересы Демократической партии.

В ответ на действия штаба президента, представительница Демпартии Кэти Буквар подала заявление в суд и повторила просьбу отклонить иск Трампа.

Ранее апелляционный суд уже отклонил иск Республиканской партии с требованием признать недействительными 10 тысяч голосов, пришедших из Пенсильвании с опозданием.

Выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден набрал голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.