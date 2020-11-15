Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 ноября в ходе пресс-конференции заявил, что не видит со стороны Украины угрозы для суверенитета республики

Болкунец: Лукашенко не нужно быть президентом, чтобы управлять Белоруссией © Пресс-служба президента РБ | Пресс-служба президента РБ | Перейти в фотобанк

«Никогда не рассматривали и рассматривать не будем. Нет еще бешеных в Украине людей, которые бы попробовали силой решить какие-то вопросы с Беларусью, это во-первых. И вопросов таких нет, которые надо решать силой. Поляки подтянули бронетанковые, Литва и Польша, еще какие-то войска начали из Германии перебрасывать. Мы им ответили демонстративно. Не дай Бог с Украиной нам это. Вы что? Нет сегодня возможности решать вопросы военным путем. Особенно Украина и Беларусь», — сказал он.