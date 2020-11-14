Россия не защищает президента Белоруссии Александра Лукашенко. Просто она не заинтересована в разрушении белорусской государственности. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Ещё до начала белорусского майдана можно было прогнозировать, считает эксперт, что как только поначалу перепуганный размахом протеста Лукашенко поймет, что удержался, он решит вернуться к своей прежней политике.

«Ясное дело, это не может радовать Россию. Не потому, что «наивные» русские не способны сладить с «хитрым» бацькой, а в силу того, что Лукашенко, приведший Белоруссию к майдану, теперь ведёт её к государственной катастрофе», — написал Ищенко в статье «Карабахские уроки для Лукашенко».

Политолог также отметил, что слова Лукашенко о том, что врачи «могут ехать на работу в Польшу, но потом пусть не возвращаются», а также решение о том, чтобы малый бизнес создал на своих предприятиях профсоюзы под контролем Федерации профсоюзов, толкнёт в ряды противников режима даже нейтральных людей.

Специалист добавил, что и всем тем в Белоруссии, кто думает, что можно спокойно заигрывать с Западом, требуя при этом от Москвы исполнения союзнических обязательств, и что можно пытаться увиливать от реализации данных обещаний, стоит внимательно изучить опыт Второй Карабахской войны и внезапно наступившего мира.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.