Министра инфраструктуры Владислава Криклия и посла Украины в Казахстане Петра Врублевского не допустили на встречу с премьер-министром Республики Аскаром Маминым из-за фальшивой справке о прохождении теста на COVID-19, сообщает интернет-издание «Обозреватель» 13 ноября со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией

«Слуга народа» собирает подписи за отставку Криклия © Facebook Владислав Криклий

Согласно протоколу службы безопасности премьер-министра Республики Казахстан, у всех контактирующих с Маминым граждан должна быть при себе справка о негативном результате ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

Врублевский и Криклий приехали на встречу с поддельными результатами анализов, отмечает издание.

По данным информатора из Комитета нацбезопасности Казахстана, поддельные справки выявила служба безопасности премьер-министра Мамина.

Врублевского и Криклия не пустили на встречу с премьером, что, по мнению украинских журналистов, должно стать поводом для отставки проштрафившихся чиновников.