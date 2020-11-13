12 ноября должна была пройти встреча чиновников с главой казахского правительства.
Согласно протоколу службы безопасности премьер-министра Республики Казахстан, у всех контактирующих с Маминым граждан должна быть при себе справка о негативном результате ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.
Врублевский и Криклий приехали на встречу с поддельными результатами анализов, отмечает издание.
По данным информатора из Комитета нацбезопасности Казахстана, поддельные справки выявила служба безопасности премьер-министра Мамина.
Врублевского и Криклия не пустили на встречу с премьером, что, по мнению украинских журналистов, должно стать поводом для отставки проштрафившихся чиновников.