В российском обществе хоть и не большинство, но около 20–30% граждан активно ностальгируют по советскому времени и хотели бы вернуться в СССР. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Но проблема состоит в том, отметил эксперт, что они хотели бы возвращения той советской системы, которую они себе представляют.

«То есть они не очень хорошо представляют, чем на самом деле была советская система. Несмотря на то, что многие из них в этой системе жили. Но что-то забылось, а что-то они и тогда не знали. Всем всегда в детстве было лучше», — пояснил Ищенко.

Поэтому негативное отношение этих людей к новым праздникам связано не с тем, что праздники плохие, а с тем, что они как бы отрицают прошлое, в которое эти люди хотят вернуться, уточнил политолог.

Но в принципе, считает собеседник издания, в таких настроениях нет ничего плохого, потому что разные взгляды на события о прошлом и широкое обсуждение истории, если оно идет в рамках закона, помогает понять, какую политику надо выстраивать в будущем.