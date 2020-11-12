Санкции РФ, принятые в ответ на ограничительные меры ЕС в связи с «делом Навального», затрагивают руководящих лиц аппаратов глав ФРГ и Франции, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 ноября

«Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников Администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, скоро мы сообщим об этом нашим германским и французским коллегам», — сказал Лавров.

Навальный мог быть отравлен в Германии — Лавров © REUTERS, Courtesy of Instagram @NAVALNY

Есть основания полагать, что проникновение боевых отравляющих веществ в тело Навального могло произойти в ФРГ или при транспортировке туда из России, отметил Лавров.

Ранее Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по их данным, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.