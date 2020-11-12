Действие ленты разворачивается в Советском Союзе в период с 1930-х по 1960-е годы. По сюжету, главная героиня, заведующая столичной институтской столовой, крутит роман с иностранным ученым и попадает на допрос к следователю госбезопасности.
Исполнительница главной роли «DAU. Наташа» не является профессиональной актрисой, как и большинство участников проекта.
Премия Европейской киноакадемии присуждается ежегодно с 1988 года и только картинам европейского кинопроизводства, за это награду часто называют европейским «Оскаром».
Победителей выберут 3800 членов киноакадемии, а результаты голосования объявят в серии онлайн-мероприятий с 8 по 12 декабря.
Фильм «DAU. Наташа» уже был номинирован на другую премию — «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля в 2020 году. Оператор картины Юрген Юргес получил приз «Серебряный медведь» за выдающиеся художественные достижения.