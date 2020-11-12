Поведение ФРГ в ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального неприемлемо, у Москвы есть вопросы к Берлину по этой ситуации, действия ФРГ не соответствуют международным обязательствам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на онлайн пресс-конференции

«Есть основания полагать, что проникновение боевых отравляющих веществ в тело Навального могло произойти в ФРГ или при транспортировке», — цитирует Лаврова РИА Новости.

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Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по их данным, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок».

Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.