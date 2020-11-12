«Есть основания полагать, что проникновение боевых отравляющих веществ в тело Навального могло произойти в ФРГ или при транспортировке», — цитирует Лаврова РИА Новости.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете.
Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по их данным, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок».
Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.