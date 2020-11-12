Рыбий жир, наравне с другими пищевыми добавками, не может служить абсолютно эффективным средством защиты от коронавируса. Об этом заявила 12 ноября ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина, передает РИА Новости

Российская вакцина, солнце и рыбий жир, запрет на шутки — западные СМИ о борьбе с коронавирусом © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

В то же время, она отметила, что рыбий жир — природный источник витаминов A и D, и незаменимых жирных кислот. По ее словам, рыбий жир обладает противовоспалительным эффектом, повышает защиту иммунитета, оказывает благоприятное воздействие на обмен веществ и на состояние сердечно-сосудистой системы.

Несколько дней назад было опубликовано исследование британских ученых, согласно которому дефицит витамина D может способствовать более тяжелому течению коронавирусной инфекции.