«Никакие пищевые добавки не могут служить абсолютно эффективным средством для профилактики коронавирусной инфекции. Недостаточно просто принимать рыбий жир. Результата можно ожидать только в комплексе с социальным дистанцированием, применением средств индивидуальной защиты, использованием антисептических средств, оздоровительными мероприятиями, вакцинопрофилактикой», — сказала Вершинина.
В то же время, она отметила, что рыбий жир — природный источник витаминов A и D, и незаменимых жирных кислот. По ее словам, рыбий жир обладает противовоспалительным эффектом, повышает защиту иммунитета, оказывает благоприятное воздействие на обмен веществ и на состояние сердечно-сосудистой системы.
Несколько дней назад было опубликовано исследование британских ученых, согласно которому дефицит витамина D может способствовать более тяжелому течению коронавирусной инфекции.