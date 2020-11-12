Горсовет Львова готовит иск в суд на решение кабмина о введении карантина выходного дня. Об этом 11 ноября заявил мэр города Андрей Садовой на своей странице в Facebook

Украина.ру на Youtube Болкунец рассказал, как Лукашенко будет качать нефть - видео