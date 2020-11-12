«Львовский городской совет готовит иск в суд на решение кабмина о карантине выходного дня. Ждем полный текст постановления правительства, потому что его еще нет. Уже говорил и еще раз повторю. Локдаун на выходные — абсурд. Такое впечатление, что у нас важные решения сначала принимаются, а потом чиновники начинают анализировать, что же они наделали. За субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. И это не история о развлечениях — это живые деньги, которые кормят тысячи семей. Кто будет компенсировать эти потери?» — возмутился Садовой.
Он отметил, что о дальнейших шагах сообщит, когда появятся детали решения правительства.
Ранее кабмин Украины ввел в стране карантин выходного дня, который будет действовать с 14 по 30 ноября, в выходные будет разрешено работать ограниченному числу учреждений, среди которых продуктовые магазины, заправки, аптеки, почта и финучреждения.