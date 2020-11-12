«Карантин выходного дня, который начинает действовать с 14 ноября, не помешает проведению матчей чемпионата Украины… Нам удалось отстоять возможность продолжения поединков УПЛ, Первой и Второй лиг, которые назначены на выходные дни… К сожалению, пока все поединки будут проходить без зрителей», — написал он.
На Украине ввели карантин выходного дня с 14 по 30 ноября, на выходных будет разрешено работать ограниченному перечню предприятий, среди которых продуктовые магазины, заправки, аптеки, почта и финансовые учреждения.