Так называемый карантин выходного дня не помешает чемпионату Украины по футболу, матчи будут проходить без зрителей. Об этом 11 ноября заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в Facebook

Украина.ру на Youtube Фактор Байдена: как изменятся американо-белорусские отношения