Эксперт отметил, что семья Алиевых выстраивает Азербайджанское государство, опираясь на запасы энергоносителей, а Нурсултан Назарбаев, помимо природных ресурсов, опирается на транзитный потенциал Казахстана.
«Во всех остальных случаях постсоветские элиты объявляют себя наследниками ханов, социалистами или коммунистами, но задача у них одна — конвертировать суверенитет в личное благополучие», — указал Ищенко.
По его словам, элиты постсоветских государств понимают, что если будут запущены интеграционные процессы с Россией, то после экономической интеграции рано или поздно наступит интеграция политическая.
Что касается президента Белоруссии Александра Лукашенко, то он ничем не отличается от всех остальных представителей постсоветских элит, просто власть он любит больше, чем деньги, добавил политолог.