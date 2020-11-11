Азербайджан и Казахстан выгодно отличаются от других постсоветских стран тем, что их элиты пытаются выстроить прочное государство с самодостаточной экономикой. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала Politwera

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Во всех остальных случаях постсоветские элиты объявляют себя наследниками ханов, социалистами или коммунистами, но задача у них одна — конвертировать суверенитет в личное благополучие», — указал Ищенко.

По его словам, элиты постсоветских государств понимают, что если будут запущены интеграционные процессы с Россией, то после экономической интеграции рано или поздно наступит интеграция политическая.

Что касается президента Белоруссии Александра Лукашенко, то он ничем не отличается от всех остальных представителей постсоветских элит, просто власть он любит больше, чем деньги, добавил политолог.