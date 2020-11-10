Поскольку России невыгодна дестабилизация в Белоруссии, она оказала Александру Лукашенко условную поддержку. Но сам глава республики решил, что эта поддержка безусловна. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала Politwera

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Если до этого он обещал реформы, и что он в перспективе уйдет, то сейчас он стал договариваться о реформах с теми, кого он вчера арестовывал. Хотя все его пропагандисты кричали, что якобы эти люди сидят не за политику, а потому что деньги украли», — указал Ищенко.

Многие в Белоруссии забудут о том, что Лукашенко когда-то говорил об этих людях, но те, кто про это помнит, еще больше будут настроены против Лукашенко и вряд ли захотят с ним сотрудничать даже по вопросу конституционной реформы, добавил политолог.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.