Мелания Трамп ведет переговоры по поводу соглашения о разводе, согласно которому ее супруг, действующий президент США Дональд Трамп отдаст их сыну Бэррону половину своего состояния. Об этом 7 ноября сообщил британский таблоид Daily Mail

«Выборы еще не завершены»: Трамп подает в суд за несоблюдение избирательного законодательства США © AP, Alex Brandon издание опубликовало, ссылаясь на бывшую помощницу первой леди США Стефани Волкофф. По словам последней, у Мелании и Дональда Трампов был деловой брак — в Белом доме они жили в отдельных комнатах.

Еще одна экс-сотрудница Белого дома Омароса Маниго Ньюман утверждает, что миссис Трамп опасается подавать заявление о расторжении брака до того, как будут объявлены официальные результаты выборов президента США. Причина заключается якобы в том, что Трамп может отомстить ей за такое унижение.

На протяжение президентства Трампа американские СМИ не раз сообщали о натянутых отношениях президентской четы. В начале каденции Дональд Трамп жил в Белом доме без семьи: Мелания продолжительное время отказывалась переезжать в Вашингтон из Нью-Йорка. Она мотивировала это нежеланием срывать на новое место сына посреди учебного года.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Официально победитель гонки не объявлен, но 7 ноября ряд ведущих американских СМИ назвали новым президентом демократа Джо Байдена. Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде.