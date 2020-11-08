«Американский народ проголосовал за перемены и новую власть. Я знаю, что многие белорусы, живущие в США, голосовали за Джо Байдена. И я хочу поздравить его с заслуженной победой», — заявила Тихановская.
По ее мнению, отношения Минска и Вашингтона при новом главе государства улучшатся. Политик выразила убежденность, что новоизбранный президент США скоро встретится с «честно избранным президентом новой свободной Беларуси».
При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко воздержался от поздравлений. Ранее он охарактеризовал выборы в Соединенных Штатах как «позорище, издевательство над этой демократией».
Ранее Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.
Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.
Тем временем протесты продолжаются и в Белоруссии, которые начались там после президентских выборов 9 августа. Согласно обнародованным результатам ЦИК, победил Лукашенко, однако оппозиция считает, что победа принадлежит Тихановской. Ряд государств не признали легитимность главы государства