Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская поздравила Джозефа Байдена с победой на выборах президента США. Об этом говорится в Telegram-канале белорусского политика 7 ноября

Лукашенко назвал выборы в США издевательством над демократией © Пресс-служба президента Республики Беларусь | Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в фотобанк Джо Байдена. И я хочу поздравить его с заслуженной победой», — заявила Тихановская.

По ее мнению, отношения Минска и Вашингтона при новом главе государства улучшатся. Политик выразила убежденность, что новоизбранный президент США скоро встретится с «честно избранным президентом новой свободной Беларуси».

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко воздержался от поздравлений. Ранее он охарактеризовал выборы в Соединенных Штатах как «позорище, издевательство над этой демократией».

Ранее Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.

Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.

Тем временем протесты продолжаются и в Белоруссии, которые начались там после президентских выборов 9 августа. Согласно обнародованным результатам ЦИК, победил Лукашенко, однако оппозиция считает, что победа принадлежит Тихановской. Ряд государств не признали легитимность главы государства