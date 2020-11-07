России всегда было легче выстраивать отношения с республиканцами, чем с демократами. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Дональда Трампа стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако победитель пока не назван: в нескольких ключевых штатах еще не завершился подсчет голосов. Трамп уже заявил о своей победе, обвинил Байдена в попытке «украсть выборы» и подал иск с требованием пересчитать голоса в ряде штатов.

Хотя риторика республиканцев всегда была более жесткой, считает эксперт, свою дипломатию в отношении Москвы по принципу национальных интересов, указывая, в каких вопросах они могут уступить, а в каких — нет.

«Это была своего рода сделка. России тоже было легче подстраиваться под эту «ковбойскую дипломатию», поскольку она защищает свои интересы, понимая при этом чужие интересы. С Трампом у России был понятный разговор. Это он хочет, это он не хочет, здесь можно чего-то добиться, здесь — невозможно», — пояснил Рар.

Что касается демократов, то у них всегда была размытая повестка вроде прав человека и либеральных ценностей, и они окончательно заменили свою дипломатию вопросами морали, отметил политолог.

Это очень опасно, потому что, когда мораль начинает преобладать над внешнеполитическими интересами, страны превращаются в учителей, которые наказывают учеников за плохое поведение, и это приведет к ухудшению отношений между Америкой и Россией, заключил собеседник издания.

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