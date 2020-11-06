Для того чтобы расколоть оппозицию, президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно лишь сделать то, что он обещал, – запустить процесс конституционных изменений. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

При этом, по его словам, нужно было уточнить, что, как только Конституция будет принята, президент уходит, начинаются выборы, и это должно произойти не позднее окончания президентского срока Лукашенко.

«И тогда его оппозиция была бы реально расколота. Не так, как Лукашенко говорит, что, я, мол, ее расколол, потому что двоих из СИЗО выпустил, и теперь они про меня хорошее говорят. Оппозиция была бы расколота, потому что у нее был бы выбор. Значительная часть оппозиции сидела бы и писала новую Конституцию. Часть, безусловно, осталась бы на улице. Но у нее не было бы такой поддержки», — пояснил Ищенко.

Однако, добавил политолог, сейчас Лукашенко теряет поддержку населения, потому что, когда власть долго не может справиться с протестами, возникает ощущение, что против нее восстал весь народ.

Полностью с ответами на вопросы можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.