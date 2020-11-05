«Просто дерзкий грабеж скифского захоронения. Средь бела дня работает куча техники на окраине села Скоболево (Казанковский район) разрывается бульдозером и экскаватором, уже была одна попытка в августе, технику арестовали, но суд не удовлетворил — результат видим», — рассказал он.
По словам Зелинского, курган охраняется государством, и разрешения на проведения таких раскопок нет, а участвует в работах частная охранная фирма ООО «Варта миста» (Стража города — укр.) из Одессы.
Он назвал курган «уникальным для области» и отметил, что сейчас он уничтожается при помощи экскаваторов.