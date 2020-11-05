В Николаевской области «черные археологи» разрушили уникальный скифский курган, которому более 2,5 тыс. лет, сообщил представитель общественной организации «Бугский гард» Илья Зелинский в своем Facebook

«Просто дерзкий грабеж скифского захоронения. Средь бела дня работает куча техники на окраине села Скоболево (Казанковский район) разрывается бульдозером и экскаватором, уже была одна попытка в августе, технику арестовали, но суд не удовлетворил — результат видим», — рассказал он.

Археологи бьют тревогу: украинские газовики уничтожают уникальное скифское городище © Facebook, Охоронна археологічна служба України

Он назвал курган «уникальным для области» и отметил, что сейчас он уничтожается при помощи экскаваторов.