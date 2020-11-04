Если президент Белоруссии Александр Лукашенко «свернет» силовиков по приказу США, его ждет свержение, как и экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом писатель-фантаст Александр Гриценко сказал в интервью изданию Украина.ру

Корнилов: У Лукашенко есть два пути - сценарий Януковича и сценарий Макрона © РИА Новости, Владимир Трефилов

При этом писатель рассказал, что, как и на Украине, у него в Белоруссии есть знакомые коллеги, писательницы-националистки, которые на самом деле являются москвичками, а теперь «ходят с бчб-флагом». В то же время, по словам Гриценко, многие знакомые в Белоруссии «из двух зол выбирают Лукашенко», лишь бы удалось избежать войны.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.