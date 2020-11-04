«То, что сейчас происходит, очень похоже на Майдан. Также идет эскалация по всей стране, судя по тому, что я знаю, общество расколото, если, как и свергнутый президент Украины, Лукашенко по звонку из Вашингтона свернет силовиков, то его ждет та же участь», — заявил он.
При этом писатель рассказал, что, как и на Украине, у него в Белоруссии есть знакомые коллеги, писательницы-националистки, которые на самом деле являются москвичками, а теперь «ходят с бчб-флагом». В то же время, по словам Гриценко, многие знакомые в Белоруссии «из двух зол выбирают Лукашенко», лишь бы удалось избежать войны.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.