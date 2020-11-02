Солистка группы рассказала, что ее мать переехала в Киев, чтобы быть поближе к дочери и внукам. Живут женщины в соседних подъездах одного дома, видятся часто, но и этого, по признанию Каминских, ее матери бывает недостаточно.
«У мамы каким-то образом оказались ключи от моей квартиры, и вот она иногда любит зайти, раздать советы. А я иногда раздаю советы ей, забираю ключи и говорю: "Без стука, без звонка ко мне домой не приходи со своими советами"», — рассказала Каминская.
Певица рассказала, что именно с подачи мамы она оказалась на прослушивании солистов в группу «НеАнгел».
На одном из эфиров мать Славы Каминской призналась, что одна воспитывала двоих дочерей, и поэтому в какой-то момент сказала старшей, что ей пора пойти на кастинги и уже зарабатывать самой.