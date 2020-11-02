Солистка украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская рассказала, что периодически запрещает своей матери приходить в гости из-за слишком активного желания родительницы участвовать в ее жизни, передает «Голос.ua» 2 ноября

Дочь Кошевого из «95 квартала» рассказала о травле в школе © Кошевая Варвара/Инстаграм

«У мамы каким-то образом оказались ключи от моей квартиры, и вот она иногда любит зайти, раздать советы. А я иногда раздаю советы ей, забираю ключи и говорю: "Без стука, без звонка ко мне домой не приходи со своими советами"», — рассказала Каминская.

Певица рассказала, что именно с подачи мамы она оказалась на прослушивании солистов в группу «НеАнгел».

На одном из эфиров мать Славы Каминской призналась, что одна воспитывала двоих дочерей, и поэтому в какой-то момент сказала старшей, что ей пора пойти на кастинги и уже зарабатывать самой.