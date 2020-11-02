Тихановская заявила о необходимости введения санкций против Национального олимпийского комитета Белоруссии, во главе которого стоит президент страны Александр Лукашенко. По ее словам, это бы стало «личным ударом» для лидера республики.
«Если бы европейские страны, а также все другие государства, поддерживающие наше движение, могли действовать быстрее, принимая свои решения, это было бы очень хорошо», — подчеркнула она.
В конце октября, после того как Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве, на улицы вышли студенты, пенсионеры и врачи. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти трех месяцев: отставка действующего руководства страны, прекращение насилия со стороны силовиков.