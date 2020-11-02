Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала страны Евросоюза оказывать более активную поддержку белорусской оппозиции и усилить давление на Минск. Об этом 1 ноября сообщает Financial Times

Тихановская призывает белорусов протестовать у вузов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко. По ее словам, это бы стало «личным ударом» для лидера республики.

«Если бы европейские страны, а также все другие государства, поддерживающие наше движение, могли действовать быстрее, принимая свои решения, это было бы очень хорошо», — подчеркнула она.

В конце октября, после того как Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве, на улицы вышли студенты, пенсионеры и врачи. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти трех месяцев: отставка действующего руководства страны, прекращение насилия со стороны силовиков.