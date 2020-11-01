Глава Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) Марин Мрчел и президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвали Киев не увольнять судей Конституционного суда Украины (КСУ) в рамках борьбы с коррупцией и добиться победы с этим злом каким-то другим способом

Об этом говорится в письме, которое Мрчел и Букиккио отправили председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову. Они назвали решение президента Владимира Зеленского уволить судей КСУ «поспешным».

«Мы призываем вас учитывать неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для вашей страны возможного поспешного решения уволить конституционных судей», — сказано в документе.

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«Мы призываем вас вас изучить возможные альтернативные способы обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией в соответствии с международными стандартами оставалась приоритетом для вашей страны», — заявляют представители ЕС в своем письме.

Они также сказали, что Венецианская комиссия и Совет Европы сами определят, как Украине бороться с коррупцией. Готовые решения обещают предоставить оперативно, но «с учетом необходимого времени» для их разработки.

Ранее КСУ признал неконституционной норму об уголовной ответственности за декларирование недостоверных сведений чиновниками и депутатами, назвав ее «чрезмерным наказанием».

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При этом лидер парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отметила, что депутаты Рады, проголосовавшие за данный закон, сами виноваты в том, что КСУ его отменил, так как допустили в тексте документа ошибки, благодаря которым КСУ смог призвать закон неконституционным.

Напомним, ЕС и США ранее неоднократно требовали от Киева