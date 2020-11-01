Киевская звезда Instagram, ставшая героиней 4 сезона украинской телепрограммы «От пацанки до барышни», а также известная огромным количеством пластических операций и непропорциональными скулами, дала новый совет подписчика в Instagram 29 октября

Помимо пластических операций, которые Покрищук регулярно делает, блогер еще любит давать советы подписчицам об отношениях. Очередной такой рекомендацией стал ответ на вопрос подписчицы: «Парень писал каждый день и перестал без причины, почему так?».

«Если вы будете все время мучаться вопросами, что у этих идиотов в голове, вы про…те всю свою жизнь. Никто тебе ее не вернет. Смотри на поступки, потому что эти вот переписки это п….ж», — сказала Покрищук.

«Тебе уже нужно вести психологические тренинги для брошенных баб», «Вот это настоящий психолог бесплатный», — оценили ответ «пацанки» подписчики.

«Это ж надо себя так изуродовать»: внешность Пугачевой обескуражила фанатов © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк Настя Покрищук — уроженка Киева, сейчас ей 31 год. Долгое время девушка работала продавцом, а в 26 лет начала менять внешность. Сначала увеличила губы, потом грудь (эта операция обошлась ей в 3,3 тыс. евро).

Самым знаменитым ее преображением стали непропорциональные скулы. Общее число хирургических вмешательств девушка не раскрывает, но именно благодаря им она превратилась в известного блогера. Сейчас на страницу Покрищук в Instagram подписано 230 тысяч человек.