Безвизовый режим Украины с Евросоюзом на фоне решения Конституционного суда (КСУ) об отмене ряда антикоррупционных мер не приостановлен, но без решения проблемы Киев рискует не только визовым вопросом, но и потерей международной поддержки. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала «Украина» 30 октября

Секретарь СНБО усмотрел «российский след» в конституционном кризисе на Украине © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«По состоянию на сейчас безвиз защищен. Но если не будет найдено системное решение для этой проблемы, которую создал Конституционный суд своим решением, то пострадает не только безвизовый режим. Мы потеряем поддержку стран, с которыми у нас наибольшая международная торговля, которые больше всего поддерживают украинские реформы», — заявил Кулеба.

В связи с решением КСУ президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ. Глава суда Александр Тупицкий стал фигурантом уголовных дел, которыми занимается Госбюро расследований (ГБР), в частности дела по статье о госизмене в связи с приобретением земельного участка в Крыму.