Ранее КСУ признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности, пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
«По состоянию на сейчас безвиз защищен. Но если не будет найдено системное решение для этой проблемы, которую создал Конституционный суд своим решением, то пострадает не только безвизовый режим. Мы потеряем поддержку стран, с которыми у нас наибольшая международная торговля, которые больше всего поддерживают украинские реформы», — заявил Кулеба.
В связи с решением КСУ президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ. Глава суда Александр Тупицкий стал фигурантом уголовных дел, которыми занимается Госбюро расследований (ГБР), в частности дела по статье о госизмене в связи с приобретением земельного участка в Крыму.