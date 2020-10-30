«По словам организаторов, решение КСУ ставит под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом, финансовую помощь, а также европейское развитие Украины», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники полиции и солдаты Нацгвардии.
Как пишет РИА Новости, собравшиеся активисты зажгли файеры и принялись бросать их на территорию КСУ.
Во вторник, 27 октября, Конституционный суд по представлению 47 депутатов отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
Также суд признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил право Нацагенства про противодейсвию коррупции (НАПК) проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Из-за решения суда НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций, который в пятницу снова стал работать, но с перебоями.
В целом данное решение блокирует назначение победителей на местных выборах. Президент Украины Владимир Зеленский созвал по данному поводу срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ.