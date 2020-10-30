Организаторы акции протеста «Судьям пора в Ростов» – Центр противодействия коррупции, Автомайдан и Движение сопротивления капитуляции проводят митинг против решения Конституционного суда Украины, которое, в частности, отменяет уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Об этом 30 октября сообщает Telegram-канал «Политика Страны»

«По словам организаторов, решение КСУ ставит под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом, финансовую помощь, а также европейское развитие Украины», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники полиции и солдаты Нацгвардии.

Как пишет РИА Новости, собравшиеся активисты зажгли файеры и принялись бросать их на территорию КСУ.

Во вторник, 27 октября, Конституционный суд по представлению 47 депутатов отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование. Уволить всех: Зеленский жестко отреагировал на скандальное решение КСУ © пресс-служба президента Украины

Также суд признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил право Нацагенства про противодейсвию коррупции (НАПК) проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Из-за решения суда НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций, который в пятницу снова стал работать, но с перебоями.

В целом данное решение блокирует назначение победителей на местных выборах. Президент Украины Владимир Зеленский созвал по данному поводу срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ.