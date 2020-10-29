Нельзя исключать, что Узбекистан в политико-экономическом смысле одержит победу над Казахстаном в борьбе за титул регионального лидера. Но это произойдет нескоро. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

До коронавируса и кризиса, пояснил эксперт, Узбекистан был самой модной среднеазиатской страной для инвестора, поскольку в республике сохраняются остатки советской экономики, которые можно приватизировать.

«Но сейчас на рынках мировых инвестиций затяжная стагнация, конкуренция только растет, и это будет дальше. Китай уже так не разбрасывается деньгами, как он это делал еще пять лет назад, свободных ресурсов ни у кого уже нет, чтобы просто так подарить Ташкенту за то, как он хорошо реформируется», — указал Грозин.

Сейчас ВВП Узбекистана по итогам прошлого года недотягивает до 60 млрд долларов, а ВВП Казахстана в 2,5 раза больше, поэтому Ташкенту еще предстоит догонять казахстанскую экономику, уточнил специалист.

Но если Казахстан будет стагнировать в силу разных причин, этот процесс ускорится, заключил собеседник издания.

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