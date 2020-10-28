Богдан Анатольевич Безпалько родился 5 июля 1975 года.
В 1996 году окончил Московский государственный университет пищевых производств (факультет технологии и производственного менеджмента).
В 2010 году окончил Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), отделение международных отношений Историко-архивного института РГГУ.
Магистерская диссертация на тему «Влияние "оранжевой революции" рубежа 2004-2005 гг. на освещение истории российско-украинских отношений».
В 2012 году при поддержке региональных организаций создал общественную организацию «Федеральная национально-культурная автономия "Украинцы России"».
Член Консультативного совета по делам национально-культурных автономий при Министерстве регионального развития РФ.
Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ.
Постоянный участник международных конференций Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, один из основателей Международного общественного движения «Мир без нацизма».
Постоянный участник конференций Института русского зарубежья, Белорусской академии наук.