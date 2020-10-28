Депутат от «Слуги народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что сделать из Украины Францию или Польшу в ближайшие десятилетия не получится, цитирует его издание Gordon.ua 28 октября

«Чтобы догнать Польшу по уровню ВВП на душу населения, нам минимум 40 лет надо. Надо смотреть правде в глаза: сделать из Украины Францию не получится даже при жизни наших детей. Для нас сверхзадача - догнать Белоруссию или Россию, у которой — на минуточку! — ВВП в три раза больше, чем у нас», — сказал Гетманцев.

По его словам, вышедший недавно отчет Международного валютного фонда (МВФ) подтверждает эти данные. Глава комитета привел в пример Южную Корею, которой понадобилось 40 лет, чтобы «превратиться из страны-экспортера водорослей в страну-экспортера высокоточной техники».

Павел Рудяков: Украинская экономика работает в режиме самоуничтожения © РИА Новости, Нина Зотина Арсена Авакова, «проснемся в богатой Украине».

Всемирный банк прогнозирует, что в текущем году ВВП Украины упадет на 3,5%, в то время, как МВФ считает, что этот показатель сократится на 8,2%, а на докризисный уровень экономика государства выйдет не раньше 2023 года.