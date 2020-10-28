Во Львове начался суд над депутатом Софией Фединой и волонтером Марусей Зверобой, которые записали ролик с угрозами убийства президента Владимира Зеленского. Под стенами суда Зверобой назвала главу государства «зеленой макакой». Видео с высказываниями подсудимой опубликовал канал НТА в Facebook 28 октября

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