Зверобой, говоря о том, что на судебное заседание не пустили представителей средств массовой информации и запретили трансляции из зала суда,.
«Зеленая макака сделала себе теплую ванну, она "фильтрует" журналистов, потому что ее устраивает только канал "1+1". Именно телеканал "1 + 1" пытался утопить рейтинг пятого президента Петра Порошенко», — заявила она.
Напомним, Владимир Зеленский задолго до избрания президентом Украины сотрудничал с телеканалом «1+1», принадлежащим олигарху Игорю Коломойскому.