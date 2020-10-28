Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало должностных лиц государственного предприятия (ГП) «Морской торговый порт "Южный"» по подозрению в злоупотреблениях на 47 млн гривен (около 120 млн рублей). Об этом 28 октября говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства

Речь идет об одном из заместителей директора ГП, экс-заместителе, семи бывших директорах коммерческих компаний и двух сотрудницах коммерческих компаний.

Действия всех подозреваемых квалифицированы как присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Они задержаны.

«Следствие установило, что один из действующих руководителей ГП «МТП «Южный» вместе с бывшим заместителем директора этого же госпредприятия и руководителем частной компании на протяжении 2017-2018 годов организовали схему, по которой госпредприятие незаконно переплатило 47,5 млн гривен при закупке товаров», — говорится в сообщении.

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Следствие зафиксировало 29 таких тендеров. Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с осени 2017 года.

В сентябре 2019 года Госбюро расследований Украины сообщило о расследовании схемы на 26 млн грн (около 70 млн рублей) в «Морском порту «Южный».

Ведомство подозревает должностных лиц Министерства инфраструктуры и «Морского порта «Южный» в коррупции при госзакупках для предприятия. Речь идет о закупках тягового подвижного состава для порта.

В 2018 году руководство «Южного» заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 млн грн. По оценке экспертов, их реальная стоимость не превышает 3 млн грн (около 7,5 млн рублей). Перед поставкой эти тепловозы были списаны с баланса железной дороги.