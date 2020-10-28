«Ах, люди, люди, один вопрос: вам хоть стыдно, что вы меня предали, и не жгут деньги, за которые вы меня продали?» — обратилась экс-мэр Славянска к читателям.
Она уточнила, что пост не относится к 4536 друзьям, которые «были до последнего рядом».
Штепа участвовала в кампании по выборам мэра от «Партии Мира и Развития».
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По данным параллельного подсчета голосов, она получила 16,48% голосов избирателей и занимает третье место. Ее опережают кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов с 30,61% голосов и действующий мэр Вадим Лях с 30,02%.
Штепа возглавляла Славянск с 31 октября 2010 по 9 июля 2014 года. После начала конфликта в Донбассе, была обвинена в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и арестована.