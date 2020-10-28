Бывшая мэр Славянска Неля Штепа отреагировала на результаты местных выборов в своем Facebook 27 октября

«Ах, люди, люди, один вопрос: вам хоть стыдно, что вы меня предали, и не жгут деньги, за которые вы меня продали?» — обратилась экс-мэр Славянска к читателям.

Она уточнила, что пост не относится к 4536 друзьям, которые «были до последнего рядом».

Возвращение королевы. Неля Штепа решила побороться за пост мэра Славянска © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20201026/1029392596.html на выборы от "Партии Мира и Развития".

По данным параллельного подсчета голосов, она получила 16,48% голосов избирателей и занимает третье место. Ее опережают кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов с 30,61% голосов и действующий мэр Вадим Лях с 30,02%.

Штепа возглавляла Славянск с 31 октября 2010 по 9 июля 2014 года. После начала конфликта в Донбассе, была обвинена в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и арестована.