Казахстанские журналисты все чаще публикуют алармистские прогнозы о том, что Узбекистан стремительно развивается и скоро перехватит у Казахстана статус неформального лидера Средней Азии, рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

«Сейчас Узбекистан модная среднеазиатская страна для инвесторов. Во всяком случае, так было до коронакризиса. Потому что это был последний нераздербаненный кусок советской экономики. Но потенциал есть, и нерастащенные куски советской экономики, которые можно приватизировать, многих привлекали и привлекают», — прокомментировал эксперт.

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Нынешний лидер страны Шавкат Мирзиёев, понимая всю нереальность такого же положения дел в дальнейшем, сразу объявил экономические реформы. И первые шаги в этом направлении уже сделаны, в том числе вступление в Евразийский экономический союз.

Сейчас, по мнению Грозина, вся узбекская политика нацелена на привлечение внешних ресурсов для максимального возможного экономического рывка. В ближайшее время в стране начнется приватизация.

Однако оценивать реальные шансы Узбекистана на статус неформального лидера Средней Азии, считает специалист, стоит все таки по реально осязаемым вещам. Например, ВВП республики по итогам 2019 года недотягивает даже до 60 миллиардов долларов, тогда как у Казахстана этот показатель в 2,5 раза больше.

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