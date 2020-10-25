Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проголосовал утром в воскресенье на местных выборах по месту регистрации, на участке во Львовском профессиональном колледже спорта. Об этом 25 октября сообщает «Интерфакс Украина»

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Во время общения с журналистами он отметил, что инициированный президентом Владимиров Зеленским опрос на выходе из избирательных участков является репрезентативным.

«Этот опрос очень репрезентативный. Президент хочет услышать людей: это один из элементов общения президента с людьми», — сказал Шмыгаль.

Местные выборы на Украине проходят 25 октября с 8 до 20 часов по киевскому времени (на один час раньше московского). На них граждане будут избирать депутатов местного, районного или областного советов и глав территориальных громад.

Одновременно с выборами проходит инициированный президентом Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение депутатов Верховной Рады с 450 до 300 человек, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.