В Нагорном Карабахе есть перспективы для создания особой экономической зоны, однако для этого необходимо решить проблемы военного конфликта и политического урегулирования. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

Баку ответил на заявление Пашиняна о решении Карабахского конфликта © REUTERS, Staff/File Photo

При этом эксперт подчеркнул, что для экономического развития необходимо решить проблему безопасности.

«Инвесторы не будут приходить в воюющий регион просто так, чтобы первый же снаряд полетел в их инфраструктуру. Либо для этого необходима система взаимного уничтожения, как в Корее. Северная Корея может нанести удар по Сеулу, и они не воюют, поскольку это может привести к тяжелым последствиям», — отметил Абзалов.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван объявил военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию. Баку ввел частичную мобилизацию и кое-где — военное положение.

Девятого октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 мск 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.