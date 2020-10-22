По его словам, пример экономического взаимодействия, которое урегулировало бы конфликт параллельно переговорному процессу есть в Корее. Так, у Южной и Северной Кореи есть особая экономическая зона, где работают представители Пхеньяна, но при этом есть южнокорейские бизнес-инвестиции.
При этом эксперт подчеркнул, что для экономического развития необходимо решить проблему безопасности.
«Инвесторы не будут приходить в воюющий регион просто так, чтобы первый же снаряд полетел в их инфраструктуру. Либо для этого необходима система взаимного уничтожения, как в Корее. Северная Корея может нанести удар по Сеулу, и они не воюют, поскольку это может привести к тяжелым последствиям», — отметил Абзалов.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван объявил военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию. Баку ввел частичную мобилизацию и кое-где — военное положение.
Девятого октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 мск 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.
Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.