Белорусская оппозиция будет наращивать свою активность по мере истечения срока «народного ультматума» к властям республики 26 октября. Об этом 21 октября сообщил член президиума Координационного совета Павел Латушко, передает РИА Новости

Белорусская оппозиция раскрыла численность Координационного совета © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко откажется покинуть свой пост к 26 октября.

При этом раскрывать детали политик отказался.

Он добавил, что соответствующая программа действий была отработана еще на прошлой неделе, и ее одобрили все лидеры инициатив, структур, «которые представляют гражданское общество в Белоруссии».

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила действующим белорусским властям «ультиматум», указав, что в стране начнется забастовка всех предприятий, если ключевые требования оппозиции не будут выполнены. Среди таких требований, в частности, — отставка Лукашенко.