По его словам, у оппозиции есть отработанный план действий на случай, если президент Белоруссии Александр Лукашенко откажется покинуть свой пост к 26 октября.
При этом раскрывать детали политик отказался.
Он добавил, что соответствующая программа действий была отработана еще на прошлой неделе, и ее одобрили все лидеры инициатив, структур, «которые представляют гражданское общество в Белоруссии».
Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила действующим белорусским властям «ультиматум», указав, что в стране начнется забастовка всех предприятий, если ключевые требования оппозиции не будут выполнены. Среди таких требований, в частности, — отставка Лукашенко.