Независимость украинских прокуроров оказалась под угрозой. Об этом генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила представителям Совета Европы 20 октября, передает сайт Офиса генпрокурора

Развития не ждите. Что нужно знать о госбюджете Украины на 2021 год © kmu.gov.ua сообщении.

Проект госбюджета на 2021 год был опубликован 14 сентября. Его доходы предусмотрены на уровне 1,071 триллиона гривен (2,9 триллиона рублей), расходы — 1,35 триллиона гривен (3,68 триллиона рублей), дефицит — 270 миллиарда гривен (736 миллиарда рублей). Курс, на основе которого Минфин высчитывал основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/долл.

Законопроект о госбюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа — 1 декабря. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил 19 октября, что рассмотрение проекта госбюджета начнется не ранее 3 ноября.