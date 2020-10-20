Большинство школьников, обучающихся на украинском языке, переходят на русский после окончания занятий. На это во время национального круглого стола «Язык» посетовала старший научный сотрудник отдела стилистики, культуры речи и социолингвистики Института украинского языка НАНУ Оксана Данилевская, передает издание «Таймер» 19 октября

Большинство украинцев хотят вернуть русский язык в школы © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк выросла с 47 до 90%. Но, несмотря на усилия властей, украинизироваться ученики не хотят — между собой на переменах они все равно разговаривают по-русски.

Данилевская утверждает, что в таком случае навыки общения на украинском, которые школьники получают на уроках, будут неустойчивыми. Поэтому, считает она, учеников и учителей необходимо обязать общаться на украинском вне уроков.

«Правило должно быть одно, общее для всех: если это школа с украинским языком обучения, то, безусловно, учителя должны пользоваться этим языком, не демонстрируя двойные стандарты, когда они в классной комнате пользуются украинским, а только раздается звонок, выходят в коридор — и переключаются на русский. Такой пример намного действеннее и убедительнее в реальной жизни для усвоения определенного речевого поведения», — сказала Данилевская.

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины «Об образовании» (относительно имплементации норм Конституции Украины и рекомендаций Венецианской комиссии).

Авторы инициативы — народные депутаты от «Слуги народа» Максим Бужанский и от ОПЗЖ Олег Волошин.

В частности, речь идет о выполнении Конституции Украины и рекомендаций Венецианской комиссии в части свободного развития, использования и защиты русского языка и содействие изучению языков международного общения, в том числе и русского языка.