При этом он призвал международные организации оказать давление на Турцию и Азербайджан, чтобы прекратить войну в Нагорном Карабахе.
«Ожидаю, что НАТО, ЕС окажут давление на Турцию и Азербайджан, чтобы прекратить войну и начать перемирие. Все есть на столе переговоров, Минская группа ОБСЕ ведет обсуждения обо всем, в том числе, о семи, о пяти районах, об окончательном статусе Нагорного Карабаха. Все это на столе переговоров. Одно ясно — необходимо прекратить войну и вернуться за стол переговоров», — сказал Армен Саркисян.
Обострение в Нагорном Карабахе началось 27 сентября, тогда власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Только Турция поддержала Азербайджан в ходе военного конфликта. Россия, Франция и ряд других государств призвали обе стороны к сдержанности.