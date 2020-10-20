Президент Армении Армен Саркисян считает, что необходимости в военном вмешательстве России или другой страны в Карабахский конфликт нет. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу France 24

Чей Карабах? Почему статус республики и ее принадлежность четко не определены в международных документах © AFP, ARIS MESSINIS

«Ожидаю, что НАТО, ЕС окажут давление на Турцию и Азербайджан, чтобы прекратить войну и начать перемирие. Все есть на столе переговоров, Минская группа ОБСЕ ведет обсуждения обо всем, в том числе, о семи, о пяти районах, об окончательном статусе Нагорного Карабаха. Все это на столе переговоров. Одно ясно — необходимо прекратить войну и вернуться за стол переговоров», — сказал Армен Саркисян.

Обострение в Нагорном Карабахе началось 27 сентября, тогда власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Только Турция поддержала Азербайджан в ходе военного конфликта. Россия, Франция и ряд других государств призвали обе стороны к сдержанности.