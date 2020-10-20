Сколько граждан Белоруссии поддерживают Союзное государство и в каком формате, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы «Союз» Станислав Бышок

По словам эксперта, многое зависит от того, как поставить вопрос и о какого рода интеграции идет речь. Если спрашивать людей: «Хотите ли вы, чтобы Белоруссия вошла в состав Российской Федерации?», поддерживают эту позицию немногие, сказал политолог.

«А если вы спрашиваете: "Хотите ли вы экономической интеграции с Россией в рамках Союзного государства, но с сохранением суверенитета", как это, собственно, сейчас и объявляется в тех документах, которые подписаны между Москвой и Беларусью, то там, разумеется, больше 50% людей за это выступают», — сообщил Бышок.

Эльвира Мирсалимова: Союзное государство России и Беларуси — это цивилизационный выбор наших народов © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой

Это могут быть более частные вопросы, например о правах белорусов на представительство, присутствие во всех органах власти, свободу слова, свободу собраний — «все то, что и так уже содержится в нынешней Конституции Белоруссии», отметил Бышок.

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