По словам эксперта, многое зависит от того, как поставить вопрос и о какого рода интеграции идет речь. Если спрашивать людей: «Хотите ли вы, чтобы Белоруссия вошла в состав Российской Федерации?», поддерживают эту позицию немногие, сказал политолог.
«А если вы спрашиваете: "Хотите ли вы экономической интеграции с Россией в рамках Союзного государства, но с сохранением суверенитета", как это, собственно, сейчас и объявляется в тех документах, которые подписаны между Москвой и Беларусью, то там, разумеется, больше 50% людей за это выступают», — сообщил Бышок.
Поэтому в условиях, когда интеграцию поддерживает большинство, тем политическим объединениям, которые выступают за Союзное государство, нужны еще какие-то «дополнительные конкурентные преимущества» перед другими политсилами, добавил он.
Это могут быть более частные вопросы, например о правах белорусов на представительство, присутствие во всех органах власти, свободу слова, свободу собраний — «все то, что и так уже содержится в нынешней Конституции Белоруссии», отметил Бышок.
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