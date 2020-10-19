Президент Белоруссии Александр Лукашенко сможет провести определенную группировку, но у него все равно не хватает ресурсов. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Дмитрий Болкунец в интервью «Коммерсантъ FM»

Болкунец объяснил, почему на самом деле радикализируется белорусский протест © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«И две недели она дала для того, чтобы одуматься и пойти на уступки обществу, на переговоры или выполнить требования протестующих провести новые выборы и уйти в отставку, при этом получив гарантии безопасности для себя и своей семьи», — указал Болкунец.

Сохранение режима только приближает уход Лукашенко, вопрос состоит только в том, каким образом это будет сделано — мирно или путем более жесткого противостояния, заключил политолог.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.