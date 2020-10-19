Эксперт отметил, что силовиков уже будет недостаточно, чтобы можно было подавить протесты, так что время играет и против него, потому что из этого политического тупика выхода нет.
«И две недели она дала для того, чтобы одуматься и пойти на уступки обществу, на переговоры или выполнить требования протестующих провести новые выборы и уйти в отставку, при этом получив гарантии безопасности для себя и своей семьи», — указал Болкунец.
Сохранение режима только приближает уход Лукашенко, вопрос состоит только в том, каким образом это будет сделано — мирно или путем более жесткого противостояния, заключил политолог.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.