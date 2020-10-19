Белорусские националисты, которых называют «змагарами» - это не миф, это вполне реальная, хорошо организованная и мотивированная сила. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов

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«В количественном отношении активных змагаров не очень много, однако именно они составляют костяк политических активистов и имеют фактическое информационное доминирование.

И поэтому именно они сегодня во многом задают тон в белорусском протесте, хотя открытая националистическая повестка сейчас отодвинута в тень», — объяснил Всеволод Шимов.

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На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.