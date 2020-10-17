Министр хочет реализовать идею подготовки работников местных органов власти, которые по его планам придут на места якобы после возвращения Луганской и Донецкой Народных Республик в состав Украины.
Резников отметил, что во время недавней поездки в Хорватию и встреч в городе Вуковаре понял, что главной задачей во время переходного периода и мирной реинтеграции является восстановление доверия между людьми.
«И лучший способ восстановления этого доверия — это активная работа органов местного самоуправления, мэров, депутатов местных советов. Они сделали это чудо в Вуковаре», — пояснил он.
Резников добавил, что вернулся в Украину с идеей заранее готовить работников будущих администраций, мэрий, которые якобы придут на места после предполагаемого возвращения территорий в состав страны.
Глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев еще летом пояснял, почему Донбасс не вернется в состав Украины. По его словам, Киев не хочет возврата Донбасса, поскольку это несколько миллионов нелояльных к нему избирателей, и это может повлиять на сложившийся баланс в пользу промайданной части политикума. К тому же Донбасс вряд ли захочет возвращаться в страну, где прекращено обучение на русском языке, где переписывается история и восхваляются коллаборанты. Итогом всему этому будет замораживание конфликта, добавил эксперт.