Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции своим ультиматумом предприняла последнюю попытку заявить о себе, и эта попытка оказалась неудачной. Об этом рассказал известный белорусский политолог Алексей Дзермант в комментарии Радио Sputnik

Белорусский политик назвал единственную угрозу, которую может исполнить Тихановская © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Эксперт отметил, что эти призывы Тихановской повлияют только на радикальную часть протестующих, но в массе своей люди не поддержат столь радикальные лозунги.

«Тем более что попытки вызвать коллапс экономики, вызвать забастовки уже предпринимались, и они не удались. Поэтому это такой последний раунд, последняя попытка оппозиции как-то заявить о себе и попытаться все-таки развернуть ситуацию в выгодном для себя ключе. Но, по-моему, попытка заранее провальная», — считает Дзермант.

Он добавил, что белорусскую оппозицию в лице Тихановской обеспокоила готовность президента Лукашенко пойти на диалог, когда он встретился в СИЗО с фигурантами уголовных дел, и поэтому они решили радикализировать протесты.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.