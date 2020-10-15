Децентрализация сделала местные выборы на Украине важным событием, от которого зависит будущее страны. Об этом украинский политолог Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Местные выборы на Украине станут просто сменой «оберток» — Слободчук © скриншот с видео "Капитал" | скриншот с видео "Капитал" | Перейти в фотобанк

Другой вопрос, по словам политолога, заключается в том, сможет ли провластная партия «Слуга народа» получить свое представительство на местах и, соответственно, влияя на позицию местных элит, формировать органы власти.

Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.