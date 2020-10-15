«В связи с децентрализацией и в связи с тем, что сегодня центр принятия решений перенесся в регионы, очень важно, кто будет формировать основу региональных элит, как региональные элиты будут взаимодействовать на уровне местных органов власти, кто будет формировать органы власти, и как они будут взаимодействовать с центром. От этого будет во многом зависеть будущее Украины», — заявил он.
Другой вопрос, по словам политолога, заключается в том, сможет ли провластная партия «Слуга народа» получить свое представительство на местах и, соответственно, влияя на позицию местных элит, формировать органы власти.
Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.