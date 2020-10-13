Глава Минздрава Украины с марта 2020 года, бывший председатель Одесской областной государственной администрации

Родился 18 августа 1975 года в Сковородино в Амурской области России.

В 1998 году окончил Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького по специальности «Хирургия». В 2004 году — Киевский национальный экономический университет по специальности «Международная экономика».

С 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ДК «Торговый дом Газ Украины» НАК Нафтогаз Украины.

С 2001 по 2003 год был заместителем генерального директора ЗАО Промышленно-финансовая компания «Вече».

С 2003 по 2004 год Степанов — замглавы Государственной налоговой администрации Украины.

В 2008-2010 годах — первый заместитель главы Одесской облгосадминистрации (ОГА) Николая Сердюка. Уволен после прихода к власти Виктора Януковича.

В 2011-2016 годах возглавлял ГП «Полиграфкомбинат Украина», где изготавливали бланки официальных документов.

Илья Емец: кто он © Cardio ua / wikimedia Петром Порошенко главой Одесской ОГА.

В 2019 году уволен с должности главы Одесской ОГА указом президента Украины Порошенко, по неофициальной версии за необеспечение результатов президентских выборов (после первого тура Порошенко в Одесской области поддержали только 9% избирателей). Вначале отказался уходить в отставку и обвинил Порошенко в фальсификациях.

С марта 2020 года министр здравоохранения Украины, сменил на этом посту Илью Емца, пробывшего министром всего месяц.