Родился 18 августа 1975 года в Сковородино в Амурской области России.
В 1998 году окончил Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького по специальности «Хирургия». В 2004 году — Киевский национальный экономический университет по специальности «Международная экономика».
С 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ДК «Торговый дом Газ Украины» НАК Нафтогаз Украины.
С 2001 по 2003 год был заместителем генерального директора ЗАО Промышленно-финансовая компания «Вече».
С 2003 по 2004 год Степанов — замглавы Государственной налоговой администрации Украины.
В 2008-2010 годах — первый заместитель главы Одесской облгосадминистрации (ОГА) Николая Сердюка. Уволен после прихода к власти Виктора Януковича.
В 2011-2016 годах возглавлял ГП «Полиграфкомбинат Украина», где изготавливали бланки официальных документов.
В 2017 году назначен Петром Порошенко главой Одесской ОГА.
В 2019 году уволен с должности главы Одесской ОГА указом президента Украины Порошенко, по неофициальной версии за необеспечение результатов президентских выборов (после первого тура Порошенко в Одесской области поддержали только 9% избирателей). Вначале отказался уходить в отставку и обвинил Порошенко в фальсификациях.
С марта 2020 года министр здравоохранения Украины, сменил на этом посту Илью Емца, пробывшего министром всего месяц.