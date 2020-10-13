Президент Украины Владимир Зеленский хочет вынести на всеукраинский опрос вопросы, которые интересуют молодежь. Об этом 13 октября сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источник в Офисе президента

Во вторник, 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября на местные выборы и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Какие вопросы планируется задать украинцам, пока неизвестно.

Отмечается, что изначально в опрос якобы хотели включить вопросы о Крыме, ДНР и ЛНР. «Это лекарство, а не наркотики»: В Киеве проходит марш за легализацию каннабиса © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

«Но это может быть слишком сенситивно… Тогда пришла другая мысль: учитывая, что партия «Слуга народа» потеряла поддержку у старшего поколения… но все ещё популярна среди молодежи, то именно молодых людей необходимо привлечь к голосованию. Поэтому в опрос решили включить вопросы, которые заинтересуют именно молодых украинцев. Например, речь может идти о легализации каннабиса», — отметил собеседник.

Источник также сообщил, что анкеты для опроса не планируют выдаваться на избирательных участках. Опрос планируют провести в форме экзитпола за частные средства.

Зеленский во время президентской кампании заявил о том, что на Украине необходимо проводить референдумы. Для этого он подготовил соответствующий законопроект, и Рада его поддержала в первом чтении. Однако в целом закон так и не был принят.