Во время визита Владимира Зеленского в Британию он и глава СБУ Иван Баканов встретились с главой британской секретной службы МИ6 Ричардом Муром, пишет ZN.UA 12 октября со ссылкой на свои источники

По их данным, главе МИ-6 правительство Британии поручило донести Зеленскому месседжи, которые не хотел лично озвучивать премьер Борис Джонсон.

Отмечается, что на встрече присутствовал глава СБУ Иван Баканов, но не было представителей Офиса президента.

Как уточняется, обсуждались в основном три темы. Первая из них — атаки украинской власти на антикоррупционные органы на Украине и стремление офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ и Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции.

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Также Зеленскому поставили на вид, что его окружение, не только официальное, но и неформальное, имеющее значительное влияние на президента, при этом поддерживает связи с Россией.

Источник рассказал, что, по словам Мура, через это окружение «вытекает информация из Украины».

Со стороны британцев это было предупреждением на тот случай, если Зеленский не до конца осознает действия людей, с которыми его ассоциируют, пишет издание

Напомним, ранее Сергей Сивохо, который был представителем Зеленского в Донбассе, дал несколько интервью изданию Украина.ру, где рассказал о том, кто мешает мирному урегулированию в Донбассе.