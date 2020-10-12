Народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура решил подать в суд на свою коллегу по фракции Елизавету Богуцкую из-за конфликта по поводу применения российской вакцины от коронавируса на Украине. Об этом 12 октября он сообщил на своей странице в Facebook

«Пусть украинцы умрут»: Качура заявил, что нужно отложить спекуляции о российской вакцине © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«Александр Качура решил вакцинироваться российским изобретением вслед за моральным наставником Виктором Медведчуком. <…> Мне плевать, что там себе решил Качура уколоть, но говорить о том, что он заботится о здоровье украинской нации, — это уже слишком. Это ж надо вообще быть тупым ботинком, чтоб на украинцах тестировать российский медицинский полуфабрикат!» — написала она в своем Facebook.

В ответ Качура пообещал судиться с коллегой, проиллюстрировав свою публикацию в соцсети ее фотографией в вязаной маске, сделанной в сессионном зале Верховной Рады.

«Посмотрите на фото. Как думаете, это адекватный человек? Когда страна каждый день преодолевает антирекорд заболевших COVID-19, Елизавета Богуцкая смеется и плюет на жизни и здоровье окружающих. Вчера Елизавета написала оскорбительный пост в отношении меня. Подаю иск в суд!» — заявил он.

Первую вакцину от коронавируса в России разработал Центр имени Гамалеи, она получила название «Спутник V». Массовое производство препарата стартовало 15 августа, первыми его получат медики и граждане из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса запустят в 2021 году.