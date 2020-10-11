В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента и выпустили из изолятора крупных политиков. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Позднее был сформирован новый состав правительства.
В частности, отметил эксперт, киргизские граждане остались один на один с болезнью, в стране был дефицит лекарств и власти не выделяли людям никакой адресной помощи.
«Пандемия прошла тяжело, до сих пор велик риск возврата к высоким пикам заболеваемости. Практически в каждой второй семье Кыргызстана кто-то из родственников, близких, друзей умер от коронавируса или перенес эту болезнь тяжело. Эпидемия прошлась катком по обществу и стала последней каплей, переполнившей чашу негодования», — констатировал Мамырайымов.
Непосредственным поводом для выплеска этого недовольства стали итоги выборов, хотя власти сами поспособствовали тому, что произошло, применив силу, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.