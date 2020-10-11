Революция в Киргизии стала возможной прежде всего потому, что власть под руководством президента Сооронбая Жээнбекова фактически бездействовала во время пандемии коронавируса. Об этом рассказал казахский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Киргизские элиты сами не ожидали, что будет революция © предоставлено Талгатом Мамырайымовым

В частности, отметил эксперт, киргизские граждане остались один на один с болезнью, в стране был дефицит лекарств и власти не выделяли людям никакой адресной помощи.

«Пандемия прошла тяжело, до сих пор велик риск возврата к высоким пикам заболеваемости. Практически в каждой второй семье Кыргызстана кто-то из родственников, близких, друзей умер от коронавируса или перенес эту болезнь тяжело. Эпидемия прошлась катком по обществу и стала последней каплей, переполнившей чашу негодования», — констатировал Мамырайымов.

Непосредственным поводом для выплеска этого недовольства стали итоги выборов, хотя власти сами поспособствовали тому, что произошло, применив силу, заключил собеседник издания.

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