Президент Белоруссии Александр Лукашенко воспринимает любые разговоры о диалоге и политических реформах как попытку отстранить его от власти, поэтому никакие подобные шаги он предпринимать не будет. Об этом рассказал специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Иждивенческий формат разваливает государства бывшего СССР © Владимир Трефилов

«Он ее только обещал. Говорил о ней президент России. На встрече в Сочи 14 сентября Путин буквально продиктовал эту реформу, а Лукашенко просто сидел и улыбался. Он не взял на себя никаких обязательств», — констатировал Суздальцев.

Политолог также посетовал, что сейчас Лукашенко только получает деньги от России, не обещая взамен ничего, ни отказа от многовекторной политики, ни в отношении Крыма, ни в отношении Абхазии/Южной Осетии, ни в отношении Украины.

Он добавил, что это феномен за всю мировую историю международных отношений, когда человек, который фактиски разрушил российско-белорусские отношения, продолжает получать деньги от России.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.